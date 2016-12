Waalwijk, 19 december, 2011. De toonaangevende Europese tapijtproducent Desso lanceert haar nieuwe Essence-collectie. Deze nieuwe lijn van tapijttegels, die bestaat uit Essence, Essence Stripe en Essence Maze, biedt sterke, duurzame en zakelijke producten. De Essence-collectie heeft vele creatieve designmogelijkheden met drie onderscheidende designs en sterke kleurengamma’s.

In de Essence-collectie worden geometrische blokken, streeppatronen en op elkaar afgestemde effen kleuren gecombineerd, waardoor de collectie zeer geschikt is voor vele commerciële toepassingen, zoals winkels, kantoren, scholen en gezondheidszorglocaties.

Schitterend design

CCO van Desso, Alexander Collot d’Escury: ‘Schitterend design ligt bij Desso aan de basis van onze innovatiestrategie. Deze Essence-collectie biedt dit in overvloed, samen met zeer betaalbare prijzen. Het is het perfecte voorbeeld van de unieke meerwaarde die wij onze klanten willen bieden.'

Kleur is een cruciaal aspect van de Essence-collectie. Het bestaande kleurengamma van Essence is nu uitgebreid naar 24 kleuren voor meer opties en variatie. Het kleurengamma bestaat uit verschillende tinten grijs en antraciet, diverse kleuren blauw en een selectie van natuurlijk bruin en beige. Het palet wordt gecompleteerd met expressieve kleuren, zoals rood, oranje, paars, geel en groen.

Eindeloze designmogelijkheden