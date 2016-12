EuroShop 2014

Van 16 t/m 20 februari 2014 werd 's werelds belangrijkste retailbeurs EuroShop gehouden.

Alle fabrikanten hadden kosten noch moeite gespaard om op deze beurs met interessant nieuws te komen, want bezoekers van over de gehele wereld waren aanwezig om het laatste nieuws op het gebied van winkelinrichting, etalages en etalagefiguren, verlichting, vloerbedekking en design te ontdekken.

Na 5 succesvolle dagen, zowel voor de exposanten als de bezoekers, was volgens de organisatie het thema: Lichtdesign in de winkel het belangrijkste item van deze beurs. De 'alleskunnen' Licht schept sferen en accenten als geen ander middel. Hoe winkeliers hun artikelen in de toekomst kunnen verlichten, werd uitgebreid op deze EuroShop getoond. Lichtontwerpers en winkelbouwers maakten de vakbezoekers erop opmerkzaam welke trends zich de komende jaren zullen presenteren.

Interessant was de nieuwe "Lighting Designers' Zone" waar lichtontwerpers voor het eerst hun projecten konden tonen. De "Italian Lighting Lounge" toonde de nieuwste producten van Italiaanse leveranciers op het gebied van binnen- en buitenverlichting, en industrie-ontwerp.

Meer hierover in het komende zomernummer.