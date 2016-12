Havells Sylvania

‘Waanders In de Broeren’ Zwolle. Een beleving.

De traditionele boekhandel heeft het moeilijk. E-books en alternatieve verkoopkanalen, zoals het internet, zorgen voor zwaar weer in de boekenwereld. Reden voor Wim Waanders, eigenaar van Fa. J.M.W. Waanders – uitgevers, drukkers en boekverkopers sinds 1836, om het roer om te gooien.

Op 13 juli 2013 werd ‘Waanders In de Broeren’ te Zwolle geopend. Dit nieuwe concept combineert boeken met lezingen, exposities, concerten en andere culturele evenementen. De monumentale vijftiende-eeuwse Broerenkerk in Zwolle is daartoe omgevormd tot een multifunctionele ruimte die in korte tijd duizenden bezoekers heeft getrokken. BK. Architecten uit Utrecht tekende voor de inrichting, waarin de verlichting van Havells Sylvania op discrete manier sfeer schept. Jos Burger en Wouter Keijzer van BK. architecten waren verantwoordelijk voor het interieurontwerp.

Lichtplan

Keijzer benadrukt dat Waanders in de Broeren uiteindelijk een bedrijf is dat boeken en andere producten moet verkopen om rendabel te zijn. Dat betekent dat de architecten ook zorgden voor een optimaal winkelconcept met logische routes en een aantrekkelijke product presentaties. Daarbij speelt verlichting een cruciale rol. Keijzer: “Voor wat betreft verlichting waren er verschillende uitdagingen. De ruimte is hoog, groot en lang. Aangezien hier sprake is van een monument mag je nergens gaten boren om armaturen op te hangen, dus je bent erg afhankelijk van de bestaande lichtpunten. Verder heb je te maken met wisselende inrichtingen voor wat betreft de boeken, zodat je flexibel moet blijven. We hebben uiteindelijk in samenspraak met de installateur Nooter E.T.B. gekozen voor een inbouwrailsysteem van Havells Sylvania dat werd ingebouwd in een eigen ontworpen railsysteem, dat in staat is de grote overspanningen te maken in de kerk.

Op deze manier konden we het hele middenschip volledig open houden, zodat de architectuur tot haar recht bleef komen en alles toch goed, maar ook doelgericht, wervend en toch subtiel, uitlichten."

Flexibel

Volgens Keijzer heeft BK. architecten lang gezocht naar de juiste oplossing voor dit project. “Het hele lichtplan was al met al een flinke klus vanwege de specifieke kenmerken van het gebouw en ons doel om een niet-verstorende verlichting aan te brengen. Het lichtplan is met behulp van Havells Sylvania armaturen uitgewerkt. Het maakt gebruik van het Lytespan LS3 railsysteem, uitgerust met de performante en energiezuinige Beacon CMI-Tmini 20W railspots. De verlichting is zowel geschikt voor de retail- en de expositiefunctie van het gebouw, waarbij de producten eruit moeten spatten, als voor de horecafunctie, waar het meer gaat om sfeer. De gekozen oplossing is verder heel flexibel. Een historisch gebouw als de Broerenkerk leent zich niet voor veelvuldig verbouwen. De huidige lichtoplossing is voldoende duurzaam. Mocht de kerk ooit een andere bestemming krijgen, dan zijn geen aanpassingen nodig aan het licht.”

Evert Krist van Havells Sylvania over de filosofie van shoplighting

"Bij shoplighting willen we als Havells Sylvania de waarde die de onderneming wil uitstralen onderstrepen met verlichting. Dit houdt concreet in dat we in gesprek willen gaan met de ondernemer om tot een passende oplossing te komen. In sommige gevallen start dit met het bewustwordingsproces van het belang van verlichting voor de ondernemer. We kunnen door middel van lichtoplossingen de ondernemer helpen om meer te verkopen. Dit begint bij het eerste contactmoment van de onderneming en zijn potentiële klanten. Licht speelt een belangrijke rol om de klantervaring van begin tot eind compleet te maken. Zo staat de verlichting dienstbaar aan de doelstellingen van de klant."

Wat was er zo ingewikkeld, dus uitdagend, aan het realiseren van de shoplighting bij boekhandel Waanders en waarom?

Evert Krist:"De kerk in het centrum van Zwolle waar Waanders nu in gevestigd is stond al lange tijd leeg. Door de invulling die nu door Waanders aan de kerk is gegeven heeft deze zijn waarde teruggekregen voor de gemeenschap. Havells heeft daar een rol in gespeeld door een verlichtingsoplossing mogelijk te maken onder uitdagende omstandigheden. Zo heeft de kerk een hoog plafond. Daarnaast is het gebouw een monument waardoor er geen ingrijpende aanpassingen aan het gebouw zelf kunnen plaatsvinden. Hiervoor is de rail als oplossing gekomen. Het geheel moest passen bij de architectuur van het gebouw en het interieur ervan. Hierin zijn ook verschillende functies ondergebracht, zoals een expositieruimte, horeca-deel en de winkel zelf. Elk met zijn eigen ambiance."

Een groot verschil met ‘normale’ stores?

"Gemiddeld genomen wordt het interieur van een winkel tussen de vijf en tien jaar vervangen. Hiermee wordt rekening gehouden bij de keuze van materiaal en vormgeving. Bij het project met de boekhandel Waanders is het interieur voor langere tijd ontworpen. Hiervoor geldt dus dat er ook een duurzame lichtoplossing moest komen die voor langere tijd de beste oplossing blijft. Dit zonder veel onderhoud en een hoge lichtkwaliteit. De vorm, functie en de waarde van deze plek voor de bezoekers maakt het een bijzonder project. Het feit dat dit een uitdagend project was hoeft geen beperking te zijn, maar is een mooie kans gebleken om een passend resultaat neer te zetten waar we trots zijn!"

Concord Beacon - bekroonde diversiteit

De Concord Beacon-reeks spots is één van de meest uitgebreide op de markt, met modellen met nieuwe geavanceerde LED-technologie als ook een brede selectie voor traditionele lichtbronnen (Hi-Spot ES50, Hi-Spot 95, MR16 12V, BriteSpot ES50, CMI-T 35W/70W, CMI-Tmini 20/35W, Lynx-TE 26/32/42W). Concord Beacon biedt op die manier complete veelzijdigheid voor een krachtige en heldere accentverlichting in de eigentijdse winkelomgeving. Beacon heeft een tijdloos maar hedendaags, volledig gegoten aluminium ontwerp. De reeks fraai vormgegeven LED versies breidt steeds verder uit. De eerste Beacon LED 13/26W werd ondertussen uitgebreid met de bekroonde Beacon Muse LED 13/26W met traploos instelbare lichtbundel (10-65°) (winnaar Lighting Design Awards 2011, Lux Awards 2011, Lighting Industry Awards 2011, FX design awards 2011)en de nieuwste Beacon Projector (finalist Lighting Design Awards 2013).