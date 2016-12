Facelift Jewels & Watches

Spectaculaire heropening tijdens Preview Event 3 en 4 februari 2013

De Amsterdamse interieurdesigner Osiris Hertman is ingeschakeld om samen met Chiel Freriks van Stigra Interior Projects de afdeling Jewels & Watches in de Jaarbeurs Trade Mart een metamorfose te ondergaan.

Vijf jaar geleden is de totale setting van het event Jewels & Watches aangepast aan de laatste trends en ontwikkelingen, maar de beursorganisatie vindt het weer de hoogste tijd om deze hotspot met de nieuwste internationale collecties juweliersartikelen opnieuw een facelift te geven. Niemand minder dan de bekende Amsterdamse interieurdesigner Osiris Hertman is ingeschakeld om samen met Chiel Freriks van Stigra Interior Projects deze metamorfose ten uitvoer te brengen. Jewels & Watches is een prominent en zelfstandig onderdeel van Trade Mart Utrecht in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht en omvat een oogstrelend aanbod van 55 vaste exposanten.

Projectmanager Jurgen Pietersen van Trade Mart Utrecht: ‘’Wij zetten alle zeilen bij om een toonaangevend handelscentrum te zijn en te blijven. Vernieuwing past in dit streven. Ondanks het slechte economisch klimaat hebben wij veel vertrouwen in Jewels & Watches en vinden het essentieel om daar in te blijven investeren’’. Perfecte combinatie

Osiris Hertman is in staat om met zijn inspirerende ontwerpen een perfecte combinatie tot stand te brengen van design, de nieuwste technologische ontwikkelingen en natuurlijke materialen. De modernisering neemt een aanvang na de laatste beursdag van dit jaar, maandag 26 november.

De vernieuwingen weerspiegelen de in razend tempo veranderende trends binnen de juweliersbranche. Onder andere de bar wordt onder handen genomen, zowel de entree als de achterste gedeelten, de vloerbedekking en de vaste vloeren van de sanitaire voorzieningen. Preview Event

De spectaculaire heropening van Jewels & Watches is tijdens het Preview Event op zondag 3 februari en maandag 4 februari. Juweliers kunnen de komende jaren in een moderne en inspirerende setting optimaal zaken doen en zich laten informeren over de nieuwste trends op het gebied van gouden en zilveren sieraden, horloges, diamanten, parels, edelstenen, gereedschappen en exclusieve verpakkingen. De actuele beurskalender van 2013 staat vermeld op www.jewelsandwatches.org.

