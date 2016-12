Waarom moet een tapijt onder de tafel liggen en waarom moet het absoluut rond of vierkant zijn? Tapijtenfirma ege heeft zich in dit vraagstuk verdiept.

Het resultaat is Play the Edge.

Play the Edge speelt met een combinatie van driedimensionaal design, nieuwe vormen en randen. Dit daagt ons uit om anders te denken wanneer we tapijt toepassen bij interieurdesign, of dat nu om een hotel of een moderne kantooromgeving gaat. Play the Edge is ontwikkeld door de designers Helle Lykke Jensen en Signe Fink Nørgaard, die beiden deel uitmaken van het eigen designteam van ege tapijten.

"We wilden een collectie creëren die afrekent met conformiteit in interieurdesign. Zo zijn de losse tapijten in de collectie niet aangepast aan de vorm van een tafel of de rechte randen van een hal. We hebben in plaats daarvan gewerkt met scheve hoeken en randen, die breken met de stringente lijnen van het moderne interieurdesign. We willen het traditionele graag provoceren en nieuwe mogelijkheden creëren", aldus Signe Fink Nørgaard.

Tapijt op nieuwe manieren inzetten

In een poging het begrip interieurdesign met tapijten te herdefiniëren, hebben de twee designers inspiratie gehaald uit de werelden van origami en edelstenen, waar lijnen en patronen een ander aanblik bieden, afhankelijk van de hoek van waaruit ze worden bekeken. Dit geldt ook voor de tapijten uit deze collectie. "De Japanse kunstvorm origami, waarbij papier wordt gevouwen tot allerlei figuren en vormen, kent heel veel verborgen randen en lijnen. En dat is ook van toepassing op de driedimensionale diepte. Onze boodschap met deze collectie is om op een nieuwe manier en met een nieuwe diepgang te kijken naar het leven en de zaken die ons omringen", vertelt Helle Lykke Jensen.

Design moet leuk zijn



Het spelelement speelt een belangrijke rol in deze collectie en dat is terug te zien aan de keuze van vormen en kleuren. De verschillende lijnen en onderdelen van deze collectie zijn zo samengesteld dat ze met elkaar een geheel vormen dat in balans is. De collectie heeft zowel feminiene als masculiene trekjes en dat levert design met een gouden randje op.