Ralph Lauren Corporation heeft 's werelds eerste Denim & Supply Ralph Lauren winkel in de Kalverstraat 55 in Amsterdam geopend.

Op bijna 200 m2 is de winkel voorzien van een speciale afdeling mannen- en vrouwenkleding, accessoires en premium denim. Denim & Supply Ralph Lauren is verankerd in het authentiek Amerikaans erfgoed van Ralph Lauren. Het biedt een nieuwe benadering van denim en sportkleding, een moeiteloos stijlvolle samenhang van het verweerd karakter van vintage-geïnspireerde kledingstukken en een eclectische stijl. Aards en bohemien met de nadruk op ruig individualisme. Denim & Supply Ralph Lauren is een moderne verklaring van een vrije geest en down-to- earth stijl.

De begane grond van de nieuwe winkel toont een volledige collectie mannenkleding; de tweede verdieping is gewijd aan de vrouwenkleding. Het interieur doet denken aan de loft van een straatkunstenaar, met een open plafond, bakstenen muren, versleten houten vloer, ramen afgezet met metalen frame en verweerde deuren. Gepolijste aluminium spots en hanglampen verlichten de ruimte, terwijl de zwart-wit fotografie, vintage concertposters en versleten zwart lederen meubels de fabriekssfeer tot een geheel maken. Denim & Supply is Ralph Lauren's knipoog naar een generatie die zich kan beroemen op het creëren van een geheel eigen stijl.

Into the Wild symboliseert een vrijgevochten terugkeer naar de natuur met een palet van aardse kleurschakeringen zoals flets olijfgroen, zand-khaki, gemarmerd bruin, warm ecru en zacht heide-grijs. De klassieke surplus denim looks zijn geüpdate met een jonge en nonchalante houding. Fleece speelt hierin een grote rol. Het neemt onverwachte vormen aan terwijl het laag op laag breiwerk voor een warme en ontspannen uitstraling zorgt. De losse stevige truien en met de droogtrommel geëgaliseerd katoenen cargobroeken geven het gevoel van tijdloze kleding die als gegoten zit.

De Lodge collectie is geïnspireerd op de rustieke natuurlijke schoonheid van het Adirondackgebergte. De vale denim en stonewashed militaire chino laten het levendig palet van rood, oranje, marineblauw en bosgroen extra uitkomen. Inheemse Amerikaanse handels- en kampdekenpatronen, details van metaalwerk uit de Middeleeuwen en kralen voegen een edgy touch toe, terwijl de uitgewassen plaids en beat-up jeans het ruig individualisme van deze collectie benadrukken. Traditionele stoffen - canvas, corduroy en tweed - zijn stonewashed en hersteld voor een moderne kijk op de Amerikaanse klassiekers.

En tot slot The Wharf. Het doet sterk terugdenken aan de Maine kust, met een zacht en zee-geïnspireerd palet van oceaanblauw, Indigo en zoutachtig wit tegen een basis van iconisch marineblauw. Chambray elementen, nautische strepen en gewassen batiks versterken het maritiem gevoel. Versleten en hersteld denim worden gecombineerd met romantische katoenen oogjes voor een jeugdige uitstraling.

Denim & Supply Ralph Lauren

Kalverstraat 55 1012 NZ Amsterdam, NL

T. +31 2 04 89 51 79

