Opmerkelijke winkels in hartje Den Haag

Wij, Kriss en Madelon, zijn stagiaires bij Comma Publishing naar aanleiding van onze studie Communicatie en Marketing bij Mondriaan. Als opdracht moesten we naar de tien opmerkelijkste winkels zoeken die gelegen zijn in het Centrum van Den Haag. We zijn gaan lopen langs de Passage, de Haagsche Bluf, het Noordeinde, de Frederikstraat, de Denneweg en natuurlijk het Centrum zelf. Na een zoektocht van ongeveer 8 uur hebben we er 10 uitgekozen als de meest opvallende winkels rond het Centrum van Den Haag. We hebben foto’s gemaakt en besproken waarom ze zo opmerkelijk zijn.

P.W. Akkerman

Lopend in de Passage op zoek naar dé opmerkelijkste winkel van Den Haag vind ik een stukje Haagse geschiedenis, P.W. Akkerman een vulpenspeciaalzaak. P.W. Akkerman is een vulpenspeciaalzaak sinds 1910! Wat een heerlijk ouderwetse winkel in de Passage. Van buiten af gezien gaf de winkel een zakelijke maar rustige indruk met mooie vulpennen in de etalages. Maar eenmaal binnengaf de winkel mij een warm kerstachtig gevoel. Ik keek snel even rond en zag honderden vulpennen in alle soorten en maten. Zelfs achter de toonbank zat de muur vol met pennen. De meneer achter de toonbank keek ons vriendelijk aan met een lach. Ik stelde me voor en vroeg of we een paar korte vragen mochten stellen. Het was fantastisch om te horen hoe hij antwoordde op m’n kleine vraagjes. Het waren antwoorden vol met passie. Hij liet ons zien hoe gemakkelijk hij de vulpennen kan pakken als hij achter de toonbank staat. De toonbank staat al 100 jaar op dezelfde plek. Het is in de loop der jaren een beetje veranderd van een L-vormige toonbank naar een rechte toonbank. In het huidige tijdperk van de computer wordt er weinig waarde gehecht aan de pen. En ook dit stuk is getypt op de laptop en niet geschreven met een pen van Akkerman. Jammer.. Kriss

Pakkend

In onze zoektocht naar opmerkelijke winkels in het centrum van Den Haag, was er een winkel die mij positief is bijgebleven: Pakkend. De winkel ligt in de dure Frederikstraat net buiten het centrum en bestaat sinds 2006. Pakkend is ook in Amsterdam te vinden. De naam verklapt het natuurlijk al een beetje, je kunt er een pak kopen. De winkel heeft een oppervlakte van ongeveer 7 bij 23 meter en is heel ruim, strak en stijlvol ingericht.

Wat is er nou zo speciaal en opmerkelijk aan deze winkel?

Je kunt je eigen pak samenstellen! Van stof, kleur, voering en garen naar hemd, colbert tot je eigen pantalon. Via een soort stappenplan wordt het pak in elkaar gezet naar de wens van de klant.

Eerst wordt er door de klant verteld hoe hij wil dat het pak er uitziet, dan worden de maten opgenomen, daarna kunnen nog de laatste speciale dingen eraan toe worden gevoegd bijv. knopen, elleboogstukken enz. dan na 3 tot 4 weken neemt Pakkend contact met de klant op en is het pak klaar. Daarna is er nog ruimte voor eventuele aanpassingen. Voor een pak betaal je tussen de 380 en 590 euro. Madelon Eerst wordt er door de klant verteld hoe hij wil dat het pak er uitziet, dan worden de maten opgenomen, daarna kunnen nog de laatste speciale dingen eraan toe worden gevoegd bijv. knopen, elleboogstukken enz. dan na 3 tot 4 weken neemt Pakkend contact met de klant op en is het pak klaar. Daarna is er nog ruimte voor eventuele aanpassingen. Voor een pak betaal je tussen de 380 en 590 euro. Madelon

Overige winkels die wij heel bijzonder vonden:

Postzegelhandel G. Keiser en Zoon

Passage 25-27

2511 AB `S-GRAVENHAGE

Tijdens onze zoektocht liepen we door de Passage van Den Haag. En wat ons als eerst opviel was de elegante rode kleur dat uitspringt van de etalages en zich scheidt van andere winkels. Opvallend was dat deze zaak alleen maar postzegels verkoopt. Nog opvallender is een mooie tegel dat buiten hangt waarop Hofleverancier staat. Het gaf ons een goede indruk over deze winkel.

Mody Mary Noordeinde 27a 2514 GB Den Haag

Tijdens de zoektocht naar opmerkelijke winkels in de Centrum van Den Haag, liepen tegen het einde aan van het Noordeinde. Wat ons gelijk opviel was een heel aparte etalage van Mody Mary. Het staat rechts/links midden op een winkelplein van het Noordeinde. Je kunt er niet naar binnen omdat het alleen een etalage is. De echte winkel waar je naar binnen kan gaan en de kleding e.d. kan kopen ligt een stukje verder op.

Lush fresh handmade cosmetics

Grote Marktstraat 175

2511 BJ Den Haag

070 345 9590

Een zeepwinkel midden in de stad van Den Haag omringd door menigte, bussen en trams is redelijk opmerkelijk. Als je er langs loopt ruik je een zoete frisse geur die naar buiten ontsnapt. Opmerkelijk dat een geur mensen kan aantrekken om naar deze winkel te gaan.

Lush is een groene winkel en alles wordt met de hand gemaakt vanuit Engeland. Wij vonden het vooral opmerkelijk omdat er niet veel winkels meer zijn waar alleen maar zeep word verkocht en zeker zeep die met de hand wordt gemaakt.

Spui Records

Spui 43E

2511 BJ Den Haag

Nederland

Er zijn weinig winkels in Den Haag die nog echte grammofoonplaten verkopen. Sinds alles via het internet te downloaden is, verkopen zelfs cd winkels niet meer goed. Het is opmerkelijk dat in deze tijd er nog zulke winkels bestaan. Spui records ziet er van buiten heel erg rommelig en oud uit. Binnen is het ook niet echt netjes. Alle grammofoonplaten zitten in verschillende bakken een beetje door elkaar. Normaal zou dat storend zijn maar omdat het een oude winkel is met oude producten lijkt het erbij te horen en niet te storen.

Desigual

Spuistraat 30

2511 BE Den Haag

Desigual is een winkel op de hoek van de Passage en de grote winkelstraat in Den Haag. Het is een heel apart soort mode en de winkel heeft ook een heel apart interieur. De mode zou ik beschrijven als vintage kleding. Het interieur en de kleuren van de winkel zijn erg donker. De meeste winkels nemen een lichte kleur. Het is heel apart maar toch ook heel aantrekkelijk omdat het zo anders is dan andere.

McGregor

Hoogstraat 14

2513 AR Den Haag

McGregor is een erg populair merk onder verschillende leeftijden. Het heeft een nette geordende etalage. Wat wij zo opmerkelijk vinden van McGregor is dat het voor jong én oud is en van zakelijk naar vrije tijd, van vrouw naar man en van man naar kind. Het is ook bijzonder dat er in de Hoogstraat, 3 verschillende McGregor winkels zitten namelijk voor de mannen, vrouwen en de junioren.

Moscow

Denneweg 114-C

2514 CK Den Haag

070 3450333

Moscow is een populair jassenmerk onder de jongere vrouwen in Europa. Er zijn leuke jassen vooral met een bontkraag te vinden. De etalage is structureel en netjes ingericht. De merknaam is met grote letters duidelijk te vinden op de etalage waarbij de letter C 180 graden gedraaid is.

Paul Warmer

Denneweg 23

2514 CC Den Haag

070 3633143

Paul Warmer is een merk met veel diversiteit. Er worden verschillende producten verkocht; tassen, vrouwen – en mannenschoenen en accessoires. De etalage is mooi ingericht en Paul Warmer staat groot en duidelijk aangegeven op het windscherm.

Scapa of Scotland

Paleisstraat 2

2514 JA Den Haag

070 3659359

We liepen langs een groepje toeristen en ze keken aandachtig naar het Paleis Noordeinde. Onze aandacht viel gelijk op de winkel die praktisch de overkantbuurvrouw van de Koningin is, namelijk Scapa of Scotland.

Heel opmerkelijk dat deze winkel aan de overkant van het Paleis is gevestigd. De winkel bestaat uit 3 verdiepingen vol met chique dames mode. Het is een groot en overzichtelijk gebouw. Ze hebben daar natuurlijk een goede plek omdat er veel toeristen komen voor het Paleis Noordeinde. Het is binnen netjes met net personeel.

terug