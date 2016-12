Rivièra Maison

In een statig pand aan de Hoogstraat in Den Haag bevindt zich de grootste en meest complete Flagship Store van Rivièra Maison in Nederland.

Drie etages inspiratie én het eerste Rivièra Maison East Coast Café Food & Drinks zijn een bezoekje meer dan waard. Een café waar de bezoeker ook kan lunchen in een bijzondere ambiance, een combinatie van de stadse drukte van Soho New York met de ’beachy look’ van de befaamde East Coast in de Verenigde Staten. Bij de ingang van het ‘mini warenhuis’ aan het Buitenhof is ook een terras aangelegd voor het lunchcafé.