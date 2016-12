De Splenter Schoenen, Goes

Naast Oostburg, Terneuzen, Hulst en Middelburg heeft familiebedrijf De Splenter Schoenen ook een vestiging in de Lange Vorststraat in Goes. De winkel is minimalistisch van uitstraling met diverse belevingswerelden waar de schoenen, tassen en accessoires van De Splenter goed tot hun recht komen .