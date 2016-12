Op dringend verzoek van architecten en interieurdesigners, maar ook op persoonlijke instigatie van Revolt-ontwerper Friso Kramer, heeft Ahrend, naast de bestaande zwarte en witte uitvoeringen, een grijze variant van de Revolt (bij benadering RAL 7037) gelanceerd.

Grijs is neutraal en toegankelijk, en combineert uitstekend met vooral lichte kleuren en houten bladen. De grijze Revolt is verkrijgbaar bij de twaalf Ahrend-showrooms in heel Nederland en bij geselecteerde dealers, waaronder Strand West in Utrecht, Mobilia Woonstudio in Amsterdam, Loods5 in Zaandam en 0900-design in Den Haag.

Revolt: Dutch design classic

De Revolt, een icoon van de rijke designhistorie van Ahrend, is een veelbekroonde stoel die in 1953 werd ontworpen door Friso Kramer (1922). Al bij zijn introductie gold de stoel als zeer vernieuwend. De Revolt betekende een doorbraak op designtechnisch gebied. Het gebruik vangeprofileerd plaatstaal in plaats van een stalen buis maakte het ontwerp sterk waar dat nodig was. Daardoor was minder materiaal nodig en werd de stoel goedkoper en lichter. De zitting en rugleuning waren gemaakt van geperst ciranol (volkernplaat). De Revolt was 25 jaar lang onafgebroken in productie en veroverde een vaste plek in zowel het bedrijfsleven als de Nederlandse huiskamer.

In 2004 herintroduceerde Ahrend de Revolt-stoel. Wederom met groot succes, want sindsdien hebben nog eens tienduizenden exemplaren hun plek gevonden. In conferentieruimten, wachtruimten en bedrijfsrestaurants, maar ook aan keukentafels van particulieren.

De gemakkelijk te hanteren stoel heeft een fantastisch zitcomfort voor activiteiten aan tafel, zoals schrijven, eten, praten of werken. Door zijn licht meebewegende rug voldoet hij ook als de gebruiker ontspannen achterover leunt; op kantoor, in de zorgsector, op scholen en universiteiten of thuis. Het frame is van gevouwen plaatstaal dat in de zelfde kleur als de kunststof rug en zitting wordt gelakt. De rugrubbers en de pootdoppen zijn zwart. Het flexibele frame past zich aan aan elke oneffenheid in de vloer.

De Revolt wordt vaak gecombineerd met de Facet-tafel, die Friso Kramer in 1964 ontwierp en nog steeds wordt geproduceerd bij Ahrend in Zwanenburg.

Over Friso Kramer

Friso Kramer (1922) is de nestor van het ‘Dutch Design’. Als zoon van de Amsterdamse School-architect Piet Kramer studeerde Friso onder meer aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam voor interieurarchitect. In 1945 trad hij in dienst bij Bureau J.P. Kloos. Hij werkte toen samen met Frans Paulussen in een bureau voor binnenshuisarchitectuur. Van 1948 tot 1963 werkte Friso Kramer bij De Cirkel, waar stalen meubelen werden vervaardigd. In 1963 richtte hij, samen met Wim Crouwel, Benno Wissing, Paul en Dick Schwartz het ontwerpbureau Total Design op. Van 1971 tot 1983 was hij directeur van het ontwerpbureau van Ahrend. Eén van de bekendste werken van Kramer is het kegelvormige straatlantaarnarmatuur. Dit armatuur was oorspronkelijk ontworpen voor de stad Den Haag, maar genoot ook elders in het land grote populariteit. Voorts ontwierp Kramer nog twee straatlantaarn-armaturen voor de stad Den Haag, te weten de "Friso Kramer I" (voor woonstraten) en de "Friso Kramer II" (voor ontsluitingswegen).