Het Nieuwe Hollandse Huis

Geïnspireerd door een studiereis naar geprefabriceerde woningbouw van ontwikkelaar Joseph Eichler in en rond San Francisco – georganiseerd door projectontwikkelaar Randstad.

Edwin Oostmeijer – ontwikkelden tien bekende Nederlandse architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, in combinatie met opdrachtgevers, een vrijstaand prefab woonhuis voor de Randstad, waarin de ervaringen uit Amerika zijn verwerkt. Een huis dat we in Nederland niet zo snel zullen vinden... Tijdens Inside Design Amsterdam presenteren de architecten op IJburg hun ideeën voor een vrije kavel aan een breed publiek door middel van een Pecha Kucha (maximaal 20 dia’s van 20 seconden, dus in totaal 6 minuut 40 per architect).

De volgende architecten presenteren hun ontwerp: Alexandra Bonazzi – Dil en Bonazzi architecten Hugo de Clercq – Faro architecten Floris

Cornelisse – Happel Cornelisse

Architecten

Jan Griffioen – Griffioen architecten Piet Grouls – architecten van Mourik Hans van Heeswijk – Hans van Heeswijk architecten Daniëlle Huls – Bureau B+B, i.s.m. Monica Ketting – buroKetting Annette Marx – Marx & Steketee architecten Nanne de Ru – Powerhouse Company.

Wat: Tien Pecha Kucha’s (korte lezingen) tijdens Inside Design Amsterdam

Waar: IJburgcollege, Theaterzaal, Pampuslaan 1, IJburg, Amsterdam

Wanneer: Zaterdag 24 september 2011, van 12:00 tot 13:30 uur

Toegang: gratis, vrije inloop

