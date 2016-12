Winnaars RetailDesign Award 2014

Puma Brand Store Osake, Coop.fi Novoli Florence en Simons West Edmonton zijn de winnaars van de EuroShop RetailDesign Award 2014. In Düsseldorf heeft het EHI op de avond van 116 februari 2014 voor de 7e maal, samen met de Messe Düsseldorf de awards uitgereikt. Dit jaar werden 84 projecten uit 31 landen ingestuurd. De internationale jury heeft uit de 36 finalisten de winnaars gekozen.

Puma

Zowel de architectuur van de gevel als de inrichting van het interieur van de nieuwe Puma store in ht Japanse Osaka symboliseren de filosofie van dit sportmerk. Er werd een eenvoudig en flexibel retailconcept gerealiseerd, sterk refererend aan de Japanse architectuur en design. Dit biedt de klanten een amusaante en verfrissende winkelbelevenis. De store biedt ook plaats voor allerlei aktiviteiten. De bovenste etage heeft een open dakterras die bestemd is voor sportevenementen.

Coop.fi Novoli, Florence

Klantvriendelijkheid staat in de nieuwe Coop.fi Novoli in Florence centraal. Verse producten uit de regio van zeer hoogwaardige kwaliteit worden in de 2.500 m2 grote supermarkt door geschoold personeel aangeboden. De onconventionele presentatie van de verse producten in de vorm van indrukwekkend geensceneerde eilanden tonen de moderne interpretatie van een traditionele Italiaanse markt.

Simon, West Edmonton

De vestiging van dit Canadese modehuis ligt in het grootste shoppingcenter van Noord-Amerika, in West Edmonton. Hierin wordt alles aangeboden: van basics tot designmerken met bijpassende accessoires. De 10.700 m2 oppervlakte is voorzien van een speciaal voor Simons ontworpen kunstinstallatie. Geïnspireerd door het poollicht ontwierp de Canadese kunstenaar Philip Beesley een indrukwekkende installatie uit kristalstructuren.