Leolux Tango 30 jaar

Leolux Tango, een ontwerp van Jan Armgardt, bestaat 30 jaar. De klassieker siert al drie decennia lang vele huiskamers en stores in binnen- en buitenland. Het idee voor de Tango komt voort uit de design-filosofie van de ontwerper: mensen die op een bank zitten moeten met elkaar kunnen praten. Een diagonale zithouding maakt dat mogelijk. De verstelbare rugdelen zorgen daarbij voor een goede ondersteuning.

Het begin

Jan Armgardt ontwierp de Tango in 1984. Het is een van de iconen die begin jaren tachtig "De Nieuwe Stijl' van Leolux belichaamde. De Nieuwe Stijl, met een knipoog naar de Nederlandse kunstbeweging 'De Stijl', betekent voor Leolux dat design meer is dan vorm alleen, namelijk ook functie, visie en emotie. Meteen na de lancering in januari 1985 werden de eerste exemplaren in de fabriek in Venlo geproduceerd.

Klassieker

De Tango is een absolute klassieker. Het model is vaak geïmiteerd maar nooit geëvenaard ene na 30 jaar is deze bank nog steeds onverminderd populair. De handige verstelfuncties zorgen dat elke houding comfortabel is en de sierlijke lijn en karakteristieke poten maken van Tango het middelpunt van de ruimte.

Aan zitting en rug zijn links en rechts verstelbare delen bevestigd die in alle standen andere gebruiksmogelijkheden bieden. Zo wordt een 2-zitter een lekkeere ligbank met hoofdsteun en de royale 3-zitter nog ruimer. Met de armen omhoog en de rugdelen naar binnen wordt de bank een gezellige zithoek. Leolux verkoopt jaarlijks nog steeds ruim duizend zitplaatsen over de hele wereld.

Bij Leolux wordt elke bank op bestelling in de eigen fabriek in Venlo door vakmensen geproduceerd. Door de grote varieteit aan bekledingsopties behoudt de Tango al drie decennia lang haar stijlvolle en moderne uitstraling.

terug naar homepage