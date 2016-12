Vitra & Camper:

Pop-up project op de Vitra Campus

Tot eind september was in de Dome op de Vitra Campus in Weil am Rhein een interessant pop-up project te zien, ontworpen door architect Diébédo Francis Kéré. In dit project werkten Vitra en Camper samen. Zij wilden met deze pop-up experimentele ideeën voor nieuwe winkelconcepten verkennen.

Architect Diébédo Francis Kéré – geboren in Burkina Faso en opgeleid in Berlijn – kreeg de opdracht om de ruimte te ontwerpen. Hij kon in de voorbije jaren op flink wat internationale aandacht rekenen voor zijn talrijke innovatieve bouwprojecten. Een van die projecten is ook te zien in de expo 'Making Africa' in het Vitra Design Museum.

Het pop-up project was een forum met ruimte om verhalen te vertellen. In de eerste plaats werd het Ethical Fashion initiative voorgesteld: een VN-programma dat het werk van ambachtslui uit landen als Ethiopie en Haiti promoot door hen de kans te geven om samen te werken met grote designers en merken zoals Camper. Modellen uit deze beperkte editie stonden tentoongesteld. Verder demonstreerde een professionele schoenmaker ter plekke het schoenmakersvak voor het vervaardigen van live schoenen. Ook blikvangers uit de expo 'Life on Foot', die momenteel in het London Design Museum loopt, kregen een plek. Verder was een selectie te zien uit Campers herfst/wintercollectie 2015/2016.

Voor partners Vitra en Camper was het tijdelijke pop-up project ook een platform om te experimenteren met nieuwe winkelconcepten die van shoppen een echte belevenis willen maken en de klant-merkrelatie willen versterken. Zo kregen de bezoekers toegang tot digitale gegevens over de specifieke modellen en achtergrondinformatie over het design. Nog een innovatieve service: een scanner nam de precieze voetmaten van klanten. Met die gegevens kun je niet alleen de optimale pasvorm van een paar schoenen bepalen. Bezoekers konden zelfs een binnenzool op maat van hun individuele voetvorm bestellen. De scangegevens kun je later ook gebruiken om online schoenen te kopen bij Camper.

Camper

Voor Vitra is de samenwerking met Camper een mooie kans geweest om de knowhow van zijn afdeling voor winkelinrichting te tonen aan een ruimer publiek. Vitra is immers door Willi en Erika Fehlbaum opgericht als bedrijf voor winkelinrichting en kan in dit domein op ruim 80 jaar ervaring rekenen.

Camper hanteert het concept 'identiteit door diversiteit' om zijn eigen winkels te ontwerpen. De pop-up ruimte in Weil am Rhein ging ook van dit idee uit. Vitra heeft met beide handen de uitdagingen aangegrepen die bij de toepassing van dit concept kwamen kijken. Het bedrijf beschouwt het ontwerp en de uitvoering van individuele oplossingen als een van zijn specialiteiten.

Het project op de Vitra Campus was het eerste gezamenlijke initiatief van Camper en Vitra. De twee bedrijven kennen elkaar al lang. Ook al zijn ze in andere domeinen actief, toch vertonen ze sterke gelijkenissen. Zowel Vitra als Camper zijn al generaties lang familiebedrijven. Allebei staan ze voor innovatieve kwaliteitsproducten die voortdurend verfijnd en geperfectioneerd worden. Allebei hebben ze uitgebreide collecties en archieven in hun vakgebied en gebruiken ze hun gespecialiseerde kennis om eigen producten te ontwikkelen.

Tenslotte zijn ze allebei designgericht en werken wel eens samen met dezelfde designers zoals Konstantin Grcic, Jasper Morrison en Hella Jongerius. Deze eerste samenwerking leidt er mogelijk toe dat beide partners voor langere tijd met elkaar in zee gaan.

