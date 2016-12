Renovatie Leidsenhage

Winkelcentrum ontworpen door toparchitect Roberto E. Meyer

Midden in de Randstad, met 2,4 miljoen bezoekers op een half uur rijden, ligt Leidsenhage. Dit winkelcentrum ondergaat komende jaren een indrukwekkende metamorfose waarmee Leidsenhage het meest vernieuwende winkelcentrum van Nederland wordt. Onderscheidende architectuur met twee keer zo hoge winkelpuien, een combinatie van lokale winkels en flagshipstores met een duidelijke identiteit, een uitzonderlijk hoog niveau van service en onderscheidende horeca: het totaalconcept voor winkelcentrum Leidsenhage is uniek voor Nederland.

Om de start van de vernieuwing ervan te vieren, organiseert Unibail-Rodamco op 21 april een feestelijk evenement. Het Leidsenhage Vernieuwt Event heeft een uniek en inspirerend karakter, waar het nieuwe winkelcentrum straks ook om bekend zal staan.

“Als ontwerper voor het nieuwe Leidsenhage is gekozen voor toparchitect Roberto E. Meyer van MVSA Architects. Dit bureau is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van het Centraal Station in Rotterdam als onderdeel van Team CS en de Schoen van de ING op de Amsterdamse Zuidas. Een grote naam dus, die precies de toon zet die wij willen”, aldus Teun Koek, projectleider bij Unibail-Rodamco.

Het nieuwe winkelen

Winkelen in Nederland is aan allerlei trends en ontwikkelingen onderhevig. Wie hierop inspeelt, pakt de kansen van vandaag de dag. De kans die online winkelen biedt, waarbij de fysieke winkel vooral een marketinginstrument is om te laten zien waar het merk voor staat. De kans om van winkelen écht een beleving te maken. De kans om consumenten een inspirerende dag te bieden in plaats van een snelle boodschap te laten doen. Kortom: de kans om vele bezoekers te trekken én terug te laten komen voor een dagje uit. Leidsenhage wordt dan ook een uniek, volledig overdekt winkelcentrum waar de shopping experience centraal staat.

Service voor bezoekers

Leidsenhage streeft een serviceniveau van vier sterren na, wat inhoudt dat de klant overal centraal staat. De consument zal het gevoel hebben dat het aan niets ontbreekt. Van voldoende (gratis) parkeerplekken tot een receptiebalie. Van gekoelde kluisjes voor boodschappen tot bijvoorbeeld een personal shopper. Ook de vele evenementen dragen hier aan bij. Alle diensten zijn bedoeld om de winkelervaring nog makkelijker en leuker te maken.

Over Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco is een aan de beurs genoteerde eigenaar van winkelcentra. Het Frans-Nederlandse bedrijf is eigenaar van grote regionale winkelcentra in de belangrijkste steden van twaalf Europese landen. In Nederland is Unibail-Rodamco bekend van de winkelcentra Stadshart Amstelveen, Citymall Almere, Stadshart Zoetermeer en Leidsenhage. Unibail-Rodamco voert als eigenaar actief management van de winkelcentra door het winkelaanbod te vernieuwen en blijvend te ontwikkelen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften van de Nederlandse consument. Informatie over Unibail-Rodamco vindt u op www.unibail-rodamco.com.

Over Leidsenhage

Leidsenhage is grotendeels eigendom van Unibail-Rodamco. Voor Leidsenhage heeft Unibail-Rodamco in samenwerking met de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars en de gemeente Leidschendam-Voorburg een ambitieus plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van Leidsenhage. Unibail-Rodamco investeert meer dan 200 miljoen in de realisatie van de plannen, exclusief de aankoop van winkelpanden.

