Winkelcentrum Leidsenhage wordt 'Mall of the Netherlands'

24 maart 2017, Unibail-Rodamco heeft Mall of the Netherlands op 9 en op 17 maart jl. gepresenteerd aan internationale en nationale retailers tijdens een succesvol kick-off evenement in de ADAM toren in Amsterdam. Daarmee is de verhuur van de nieuwe winkelruimtes van start gegaan.

Tijdens het evenement, waarbij de nadruk op beleving, service en hoge kwaliteit van Mall of the Netherlands lag, maakten deze potentiële huurders kennis met het grootste winkelcentrum van Nederland dat in 2019 wordt opgeleverd. De plannen voor Mall of the Netherlands zijn door de retailers met groot enthousiasme ontvangen.

Rutger van Eeuwijk, Head of Leasing van Unibail-Rodamco Nederland: “Wij zijn erg blij met het resultaat van het kick-off evenement in de ADAM toren. We hebben internationale en nationale retailers op een unieke manier kennis laten maken met Mall of the Netherlands. Zo is tijdens het evenement de leasing movie in première gegaan; deze geeft de torenhoge ambitie van ons project goed weer .” De film is online beschikbaar en laat zien hoe het nieuwe winkelen er in de toekomst uit gaat zien.

Verhuur Mall of the Netherlands

De omvang van de beschikbare nieuwe panden is flexibel en afhankelijk van de vraag. Er zijn kiosken van 15 m2 tot en met panden van soms wel enkele duizenden meters groot. De huurprijzen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals locatie, omvang, branche, breedte van het winkelfront enz.

Voor Mall of the Netherlands worden niet alleen nieuwe huurders aangetrokken. Ook is het nodige werk verzet voor bestaande huurders. Van de 180 winkelpanden in het huidige Leidsenhage moeten ruim 100 winkels verhuizen. Dit proces is in de afgelopen vier jaar in werking gezet en nu bijna afgerond. Er is sprake van vier verschillende scenario’s:

Tijdelijke verhuizing binnen het winkelcentrum, bijvoorbeeld naar een andere locatie in het bestaande centrum of naar een speciaal gebouwde tijdelijke voorziening (zoals het hergebruik van het voormalige V&D pand en de nieuwe unit voor Jumbo).

Definitieve verhuizing binnen het winkelcentrum, bijvoorbeeld de verswinkels.

Definitieve verhuizing buiten het winkelcentrum, bijvoorbeeld verhuizingen naar een randgemeente als Voorschoten. De totstandkoming daarvan is mede het gevolg van een unieke samenwerking met de lokale ondernemers.

Tijdelijke sluiting in Leidsenhage en later terugkomen in Mall of the Netherlands.

Tevens is het de intentie dat alle huidige winkels hun winkel zullen vernieuwen, zowel qua interieur als qua shopfront/winkelfaçade. Bij een aantal winkels is dat inmiddels al gebeurd.

Over Mall of the Netherlands

Winkelcentrum Leidsenhage zal na de uitbreiding en verbouwing in 2019 verdergaan als ‘Mall of the Netherlands’ en wordt met een oppervlakte van 117.000 m2 het grootste winkelcentrum van Nederland. Uniek en volledig overdekt waar bezoekers een dag lang kunnen verblijven. Centraal staan circa 280 winkels, een bijzondere architectuur zowel binnen als buiten, onderscheidende horecagelegenheden, een bioscoop met tien zalen, flagship stores met internationale retailers, een ongekend hoog serviceniveau (vier sterren) en de versmarkt genaamd Fresh! met uitsluitend versproducten. Unibail-Rodamco investeert bijna 500 miljoen euro in de realisatie van de plannen. De vernieuwing van Leidsenhage kunt u volgen op www.leidsenhagevernieuwt.nl en www.mallofthenetherlands.com.

