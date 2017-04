Kvadrat/Raf Simons 2017

Op 22 maart is de nieuwe Kvadrat/Raf Simons-collectie onthuld met een speciale tentoonstelling in de National Academy of Design in New York. Deze vierde collectie van Raf Simons en Kvadrat getuigt eens te meer van de passie van de ontwerper voor moderne en hedendaagse kunst: in dit geval, het subtiele gebruik van kleur geassocieerd met het Pointillisme, de artistieke techniek afkomstig van impressionistische meesters als Georges Seurat, Paul Signac en Vincent van Gogh in de late 19e eeuw.



Sinds 2014, gedurende de ontwikkeling van vier collecties, heeft Simons inspiratie gevonden in een range van verschillende tijdperken en esthetiek, het werken met Kvadrat om stoffen te maken die geschikt zijn voor een breed scala aan interieurtoepassingen, altijd geleid door een verlangen om een rijkere, meer genuanceerde toepassing van kleur en textuur naar het interieur te brengen. De brede interesse die ten grondslag ligt aan het werk van Simons als een mode-ontwerper, heeft tevens invloed op zijn werk in de ontwikkeling van deze stoffen voor het interieur.

“Ik was gefascineerd door de manier waarop de kleur- en weefprocessen in de modetextiel niet dezelfde beperkingen kennen als die van meubelstoffen. In de samenwerking met Kvadrat hebben we de subtiele kleur en textuur die u kunt vinden in een tweed of bouclé vertaald naar stoffen die geschikt zijn voor de toepassing op meubels. Vanwege het dichte weefsel dat nodig is voor een meubelstof, wordt de kleuring nog interessanter, bijna een schilderachtig effect.”

De nieuwe stof Ria doet denken aan het pointillistisch gebruik van zachte, verspreide kleuren om licht en diepte te creëren, het weven van twee kleuren van rijk geweven garens door een contrasterende basiskleur. Simons beschrijft Ria als “organisch, bijna bloemachtig. Het heeft een meer romantische expressie dan de grafische strepen van de collectie van vorig jaar.” Leverbaar in 15 kleurstellingen, van warme neutrale tinten tot gewaagde heldere kleuren, Ria is ontworpen als aanvulling op de bestaande Kvadrat/Raf Simons stoffencollectie en is goed toepasbaar in verschillende interieurstijlen, van klassiek tot eigentijds.

Over Raf Simons

Raf Simons is in 1968 geboren in België, hij studeerde industrieel design in Genk. Geïnspireerd door het werk van ontwerpers zoals Martin Margiela, verhuisde hij naar Antwerpen, waar het hoofd van de afdeling Mode van de Koninklijke Academie hem aanmoedigde om een eigen label te starten zonder verder te studeren. Raf Simons Menswear, gelanceerd in 1995 en geïnspireerd door zowel de klassieke snit als de jeugdcultuur, had een enorme impact op de stijl van het decennium. Met de recente, goed ontvangen presentatie van zijn A/W 2017 collectie in New York, bewijst het esthetische design van Raf Simons zeer eigentijds en actueel te zijn.

In 2005 werd Simons Artistic Director van het label Jil Sander, dat onder zijn leiding bekend werd wegens het vitale, verfijnde modernisme. In 2012 werd hij benoemd tot creatief directeur van Dior Women, een positie die hij bekleedde tot eind 2015. Nadat hij zich een aantal maanden op zijn eigen label en andere vormen van samenwerking had geconcentreerd, werd Simons in augustus 2016 de nieuwe Chief Creative Officer van het Amerikaanse modemerk Calvin Klein. Zijn veelgeprezen eerste collectie voor het merk werd in februari in New York gepresenteerd. Als gepassioneerd verzamelaar van hedendaagse kunst en modern design, wordt de vormgeving van Simons vaak geïnspireerd door zijn bewondering voor kunst, daarnaast houdt hij zich regelmatig bezig met interdisciplinaire samenwerkingen.



