Floris van Bommel store, Antwerpen

De Van Bommel store aan de Huidevettersstraat 6 in Antwerpen is na negen jaar omgebouwd tot een echte Floris van Bommel brandstore.

Fans van de klassieke Van Bommel schoenen kunnen uiteraard nog steeds terecht op hun vertrouwde adres, maar de boventoon wordt voortaan gevoerd door de hersenspinsels ontsproten aan het brein van Floris van Bommel...

Het klassieke interieur heeft plaatsgemaakt voor een frisse, boetiekachtige sfeer met kabinetkasten, koperen hanglampen en kroonluchters van matzwarte apen aan het plafond. Eén van de eyecatchers in de winkel is een twintig meter lange, in de vloer ingelegde stamboom van de schoenmakersfamilie. In koperen voetstappen slingeren namelijk negen generaties Van Bommels van voor naar achter door de winkel...

Floris: ‘Onze schoenfabriek bestaat 283 jaar. Door de decennia en eeuwen heen zijn onze schoenen vanwege de tijdsgeest vaker van logo of merknaam veranderd. Op dit moment is het ‘Floris van Bommel’. Waar het uiteindelijk voor ons om draait is de traditie van het schoenmaken. Wij zijn een Schoenfabriek, we doen elke dag ons best om de allermooiste en allerbeste schoenen van de wereld te maken.’

Terug