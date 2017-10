Paris Retail Week

19 t/m 21 september 2017

Paris expo Porte de Versailles

Paris Retail Week, belangrijk trefpunt voor de Europese on- en offline commerce, presenteert van 19 t/m 21 september a.s. de laatste trends van de sector. Gerenommeerde sprekers dragen bij aan verschillende conferenties die één van de hoogtepunten vormen van deze beurseditie 2017.

Bezoekers kunnen op de Paris Retail Week 2017 terecht voor het ontdekken van concrete oplossingen om hun activiteiten te optimaliseren en hun methodes te verrijken met de ‘best practices’ en trainingssessies.

Overzicht van de hoogtepunten tijdens Paris Retail Week 2017

Ruim 200 conferenties die vrij toegankelijk zijn, worden georganiseerd tijdens de Paris Retail Week in de vorm van Plenaire Conferenties, Keynotes, de Académies, Speciale Sessies en Solutions Workshops. Verschillende onderwerpen, zoals Live Retail, succesverhalen, kunstmatige intelligentie, virtual/augmented reality, business meetings, opleiding, zijn er te ontdekken.

De conferentiezalen zijn voorzien van faciliteiten voor simultane vertaling in het Engels voor de internationale bezoekers. Koptelefoons hiervoor zijn beschikbaar bij de ingang van de zaal.

Live Retail – Nieuw paradigma van de retailsector?

De Paris Retail Week 2017 staat in het teken van Live Retail.

Dankzij nieuwe technologieën en data ontwikkelt de huidige relatie tussen consument en merken zich tot een goede verstandhouding en de inzet om, op ieder moment en elke plek,

authentieke, menselijke en ervaringsgerichte retail te bereiken.

De plenaire sessies detailleren en analyseren de verschillende aspecten van Live Retail:

Long live the Live Retail!

Dinsdag 19 september – 10:30 tot 12:30 uur – Plenaire Zaal

Met deelname van o.a.: Sophie Lubet, Retail Business Unit Director Comexposium

Olivier de Mendez, General Manager, Starbucks France

Nicolas Bertrand, General Manager, Micromania Group

Thierry Tallet, General Manager, Ixina France

David Mingeon, Deputy General Manager, Havas Paris

Live UX: VR, AR, Bots, NFC / RFID (...) voor meer beleving

Woensdag 20 september – 9:30 tot 10:30 uur – Plenaire Zaal

Met deelname van o.a.: Soumia Hadjali, VP Digital Operations, Accor

Martin Sauer, Group Digital & Director eCommerce, Manutan

Mathieu Bellamy, Vice President Brand Strategy Director, Citroën

Live Logistics: de vernieuwde supply chain voor het magazijn en van de eerste tot laatste kilometer

Donderdag 21 september – 9:30 tot 10:30 uur – Plenaire Zaal

Met deelname van o.a.: Christophe Poutier, Supply Chain Director, Bazarchic

Mourad Bensadik, Manager Logistics & Transports, FNAC Darty

Jonathan Trépo, General Manager France, Zalando SE

Retail revolutie: Wat zijn de laatste trends uit de U.S.A.?

Donderdag 21 september – 11:30 tot 12:00 uur – Plenaire Zaal

Met deelname van: Isabelle, Musnik, Founder, Content Director & Chief editor, Influencia

Leatitia Faure, Founder, Marketing trends & innovation office, Urban Sublime

Live Business : Gemmyo, de sleutel tot het succes van een Franse start-up

Donderdag 21 september – 14:00 tot 15:00 uur – Plenaire Zaal

Met deelname van: Charif Debs, Cofounder, Gemmyo

Meer informatie vindt u in de rubriek ‘Programme’ van www.parisretailweek.com

Ontmoeten en succesverhalen delen

Tijdens de keynotes komen internationale retailers aan het woord om hun ervaringen, noviteiten en expertise te delen. Bezoekers kunnen dit jaar luisteren naar gerenommeerde sprekers:

• Patrick Labarre, Directeur van Amazon France en Edouard Chabrol, Manager Frankrijk, Italië en Spanje van Amazon Pay, presenteren een keynote met feedback van klanten – Amazon Keynote: ontdek de mogelijkheden voor digitale groei – Dinsdag 19 september – 13:00 tot 14:30 uur – Plenaire zaal

• Juliet Anammah, CEO van Jumia, presenteert het succesverhaal van de eerste Afrikaanse eenhoorn - Ecommerce in Afrika: uitkomst van het succesverhaal van Jumia – Dinsdag 19 september – 15:00 tot 16:00 uur – Plenaire Zaal

• Gary Swindells, General Manager van Costco France maakt de balans op van hun aanwezigheid in Frankrijk, 3 maanden na de start van Costco France - Costco in France! De eerste maanden – Woensdag 20 september – van 11:30 tot 12:30 uur – Plenaire Zaal

• Allen Nance, CMO Emarsys en Alexandra Simion, CRM & Digital Marketing Manager BrandAlley presenteren de verbanden en synergieën tussen deze twee entiteiten - Emarsys x BrandAlley – Woensdag 20 september – 15:00 tot 16:00 uur – Plenaire Zaal

• Mathieu Cervety - Deputy Head SMB Marketing - Google France deelt zijn ervaring middels de keynote Welkom in het tijdperk van de dienstverlening van de helpdesk – Woensdag 20 september – 16:00 tot 17:00 uur – Plenaire zaal

• Antoine Jouteau, General Manager van LeBonCoin, komt zelf om zijn website ervaringen te delen - Keynote Leboncoin – Donderdag 21 september – 15:00 tot 16:00 uur – Plenaire zaal

• Trusted Shops organiseert een keynote over vraagstukken in het kader van de klantrelatie met verschillende toonaangevende retailers – Markten, privé verkoop, e-shop: wat doen zij om de klantrelatie te behouden? – Woensdag 20 september – 14:00 tot 15:00 uur – Plenaire zaal – Met deelname van o.a.: Jean Marc Noël, Founder & CEO Trusted Shops, Rachel Bouvier, Head of CRM Showroomprive.com, Manuel Lengenfelder, Responsable E-commerce La Boutique du Petit Prince, Matthieu Fouchard, Founder Les Bretelles de Léon en Guillaume Rouby, Head of Marketing Back Market

Meer informatie vindt u in de rubriek ‘Programme’ van www.parisretailweek.com

Virtual/augmented reality en KI op de Paris Retail Week

Dit jaar kunnen bezoekers van de Paris Retail Week innovatieve technologieën testen voor activiteiten en diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Paris Retail Week presenteert verschillende evenementen met betrekking tot augmented en virtual reality voor de retailbranche, in samenwerking met de Franse start-up Keyveo, waaronder:

• Het virtuele winkelbezoek met een HTC Vive helm: dankzij virtual reality is het mogelijk de complete winkel te bezoeken, producten te benaderen, aanvullende informatie te krijgen, etc. Een idee voor kleine winkels?

• De test voor augmented reality met de Hololens bril (Microsoft): voortaan is het mogelijk virtuele objecten te integreren in de realiteit.

Daarnaast organiseert de Paris Retail Week voor de eerste maal, in samenwerking met de start-up BotSpell, een hulpmiddel voor het bezoek via een chatbot. Deze antwoordt rechtstreeks op vragen van bezoekers: Hoe laat is de conferentie over live retail? Waar kan ik terecht voor eten? Welke exposanten zijn betrokken bij logistiek? Dit soort vragen kan de bot beantwoorden. Voor het gebruik ervan kunnen bezoekers simpelweg naar de Facebook pagina van de beurs gaan en een gesprek starten.

Business staat centraal op de beurs

De Paris Retail Week vormt een unieke gelegenheid voor exposanten en bezoekers om elkaar te ontmoeten, zoals bijvoorbeeld tijdens de Business Meetings, Speed Networking of sessies voor werving en selectie.

• De Business Meetings bevorderen de uitwisseling tussen exposanten en bezoekers voor het vinden van concrete zakelijke oplossingen. Een platform voor matchmaking informeert bezoekers over relevante contacten onder de exposanten van de Paris Retail Week.

• Het concept voor speed dating, Speed Networking, bestaat uit ontmoetingen van vijf minuten waarbij exposanten en bezoekers elkaar in een informele sfeer ontmoeten.

• Twee ruimtes voor Job Dating, in samenwerking met de bedrijven AZERTY Jobs by Maddyness en het bureau voor digitale werving Blue Search, verspreiden vacatures van exposanten. Informele ontmoetingen tussen bezoekers en sectoren die personeel werven komen hier tot stand. Meerdere keren per dag kunnen de recruiters in gesprek gaan met de kandidaten.

Paris Retail Awards

Een ander hoogtepunt tijdens deze drie dagen is de officiële prijsuiteiking van de Paris Retail Awards, waar de beste innovaties op retailgebied worden beloond. Dankzij deze prijzen wordt de naamsbekendheid van dienstverleners en leveranciers vergroot, de inzet van hun teams wordt beloond en nieuwe contracten of subsidies worden geïnitieerd.

Prijsuitreiking – Dinsdag 19 september – 17:00 tot 18:30 uur – Plenaire Zaal

3 dagen om de nieuwste technologieën en innovaties te leren kennen

De Paris Retail Week organiseert dit jaar eveneens een gratis trainingsprogramma, toegankelijk voor alle bezoekers in de Académies en de Solutions Workshops.

• De Academies over Twitter en Facebook geven het woord aan de allergrootste Social Media bedrijven. Deze twee sessies bieden een unieke kans aan de bezoekers om te leren van de allergrootsten.

- Facebook en digitale retail, omnichannel marketing gericht op de klant – Donderdag 21 september – 12:30 uur tot 14:00 uur – Plenaire zaal

- #Twitter4Retail – Woensdag 20 september – 13:00 tot 14:00 – Plenaire zaal

• De Solutions Workshops zijn erop gericht om bezoekers het beste marktaanbod te laten ontdekken in de vorm van korte presentaties (45 min) door exposanten.

Meer informatie vindt u in de rubriek ‘Solutions Workshops’ van www.parisretailweek.com

Met een compleet programma bestaande uit conferenties, keynotes, training en zakelijke mogelijkheden onderstreept de Paris Retail Week haar positie als belangrijk trefpunt voor de Europese retailsector.

http://www.parisretailweek.com/

terug naar homepage